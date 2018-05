The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTÍSTICO Raquel y Sonia Pla, junto Andrea Silva estarán al campeonato de España Tras clasificarse en el Autonómico, habrá representación alcoyana en el próximo campeonato de España miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La localidad de Vinaròs en la provincia de Castellón acogió el pasado fin de semana el Campeonato Autonómico de Patinaje Artístico, en categorías Tercera, Cadete, Juvenil, Junior y Senior. Hasta esa localidad castellonense se desplazaron varias deportistas alcoyanas con la ilusión de obtener buenos resultados, considerando que era la prueba que concedería las plazas para la participación en los próximos Campeonatos de España. Tres podiums consiguieron las representantes alcoyanas, dos primeras posiciones y una segunda ratificando una vez más el dominio en la mayoría de categorías convocadas por la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. En la categoría cadete, primera gran alegría para la expedición alcoyana, ya que Raquel Pla, del Club Patinaje Artístico Alcoy, conseguía por primera vez en su trayectoria deportiva el campeonato autonómico, superando las serias dificultades que ha tenido durante la temporada a causa de una lesión que no termina curarse, poniendo en valor más si cabe este título. En esta categoría también participó Mar Vidal, del Club Patinaje Artístico Santa Rosa que obtenía el 11º puesto en su primera participación en esta categoría. En la categoría junior, brillante actuación de la deportista Andrea Silva, Independiente, que conseguía el campeonato autonómico, le acompañaba en el podium Sonia Pla, del Club Patinaje Artístico Alcoy, que lograba el subcampeonato autonómico. Cerraba el podium la contestana Malena Solbes, del CPA. Cocentaina, que se alzaba con la 3ª posición. Finalmente en categoría Tercera, la deportista alcoyana Julia Sanoguera, del Club Patinaje Santa Rosa, conseguía la 10ª posición. También participó la patinadora de Muro Anna Domenench del Club Patí Muro que consiguió la 3ª posición. Concluido el Campeonato obtuvieron la clasificación para el Campeonato de España en sus respectivas categorías las deportistas RAQUEL PLA, ANDREA SILVA y SONIA PLA. La próxima cita el Campeonato Provincial categorías BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL.