NUEVA PUBLICACIÓN Raül Botella ilustra la portada de Festa! La imagen de la nueva guía de Moros y Cristianos de RADIO ALCOY homenajea al artista alcoyano jueves, 30 de marzo de 2017 Impactante y emocionante. Así es la portada de Festa!, la guía de las fiestas de Moros y Cristianos de 2017 de RADIO ALCOY. La primera imagen de la publicación es obra de Raül Botella (Alcoy, 1976-2012). La portada es un homenaje a la creatividad, originalidad y brillantez del artista alcoyano, quien dedicó una parte de su obra a reflejar la alegría y el color de la Fiesta de Alcoy, de la que disfrutó a través de la filà Labradores. La familia de Raül Botella ha cedido una de las obras del pintor para ser la primera imagen de la guía, que se publica la próxima semana. Licenciado en la facultad de Bellas Artes San Carlos de Valencia, Botella interpretó los paisajes urbanos, los personajes y las escenas más íntimas desde un estilo creativo vinculado a la caricatura y al cómic. Buena muestra de su propuesta visual fue el cartel de fiestas que pintó en 2012. Como cartelista fue autor de la imagen de la Mostra de Teatre o de la Fira del 9 d’octubre. La obra de Raül Botella destacó tanto en Alcoy como en Altea a través de diversas exposiciones. Una de ellas fue la dedicada a la Fiesta de Moros y Cristianos y que pudo verse en 2011 en la sala de muestras de Mutua Levante. En su breve pero intensa carrera, Botella trabajó también el campo de la escenografía y del vestuario teatral. Junto a otros artistas locales, fundó la galería La Nómada, a través de la cual pretendía dinamizar la creatividad local. Y hacerlo desde el corazón de Alcoy, el Centro, ese barrio que tanto le impresionaba y que tantas veces reflejó en sus cuadros. Una guía ágil y dinámica La portada de Festa!, la guía de Moros y Cristianos de RADIO ALCOY, es una declaración de intenciones de lo que es la publicación. Ofrece una visión moderna, ágil y dinámica de la próxima edición de la trilogía. Con un formato de bolsillo, la guía ofrece toda la información de las fiestas a través de 144 páginas. Los testimonios de los protagonistas, los datos fundamentales de la celebración, las claves de los boatos y todos los horarios de los actos son los ejes centrales de la publicación, ilustrada con las imágenes más impactantes. La guía podrá conseguirse de forma gratuita a partir de la próxima semana en los establecimientos y empresas que han colaborado en la edición, la primera en la que RADIO ALCOY vuelca en el papel la experiencia, rigor y profesionalidad demostrada durante 85 años de actividad radiofónica.