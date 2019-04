Raúl Fernández tercer al campionat d'Espanya escolar

El cap de semana del 26 i 27 d’abril es va realizar el campionat d’espanya escolar que abarca les categories infantil i cadet en el pavelló de la Font de sant luis, a la ciutat de València. El judo club Alcoi va acudir amb dos representants de la ciutat, Llum Llopis en la categoria infantil i Raúl Fernández en cadet.

El divendres va ser el torn dels infantils, LLum, que s’estrenava en una competició d’aquesta magnitud, va realitzar un boníssim combat amb la càntabra però no va conseguir passar l’eliminatoria i es va quedar sense repesca.

Dissabte competien els cadets, Raúl en la categoría de -90kg, va guanyar els primers tres combats per Ippon (la máxima puntuació) per a arribar a les semifinals; on es troba al balear, que a la fi seria el campió d’espanya, amb qui perd per un xicotet error. Encara li quedava una oportunitat per a pujar al pódium, que era guanyar el combat de la final pal bronze, on tenia que enfrontar-se al competidor de Murcia. Combat que va resoldre amb la máxima eficacia, tombant-lo als primers instant. Raúl obté la medalla de bronze sent així 3º d’espanya cadet.

Valorem la bona actuació dels nostres en el campionat més important de la categoría a nivel nacional.