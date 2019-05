The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 Raül Llopis y David Lerma hablan de seguridad en Amagatalls de la Festa El concejal y el jefe de la Policía Local explican detalles del dispositivo y dan consejos para las Fiestas de Moros y Cristianos jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (02/05/2019) Paco Aznar sigue con su semana de Amagatalls de la Festa en los días previos a la Trilogía de las Fiestas de Moros y Cristianos. Escuadras, primers trons, músicos, cargos, mujeres de los cargos... y en esta ocasión el concejal de Seguridad, Raül Llopis, y el jefe de la Policía Local, David Lerma. Consejos, cifras del dispositivo, horarios... toda la información necesaria y útil en el programa Amagatalls de la Festa de hoy. Además ya tiene preparado para mañana a una invitada muy especial, la directora del Himno de Fiestas, Trini Sanchis, que vendrá acompañada por el alcalde de Alcoy, Antoni Francés. Las horas antes al Dia de los Músicos con su máxima protagonista.