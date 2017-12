The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-0 AT. BALEARES Reacción insuficiente El CD Alcoyano queda en tablas frente el Atlético Baleares en El Collao en un partido en el que ambos conjuntos apenas han generado fútbol– Las gradas del fortín blanquiazul no han presentado su mejor entrada y los aficionados no se han marchado satisfechos domingo, 03 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Collao ha vuelto a ser el escenario donde el CD Alcoyano ha tratado de sumar tres puntos, en esta ocasión, ante poco público. Los de José Galiana han firmado una mala primera parte marchándose a vestuarios entre los pitos de los aficionados. Tanto los blanquiazules como el Atlético Baleares apenas han generado ocasiones de peligro en los primeros 45 minutos pasando sin pena ni gloria el poco fútbol creado. La afición ha pedido más a su equipo, y aunque ha tardado, las llegadas más que peligrosas del CD Alcoyano se han producido aunque han sido insuficientes. De las cuatro o cinco ocasiones de peligro, tres de ellas han sido claras de gol, una de ellas en botas de Kilian Morante que solo, en boca de gol, ha lanzado el esférico por encima de la portería rival. Tomás Ruso también ha tenido en su cabeza el gol de la victoria. El cancerbero del Atlético Baleares, Oinatz Aulestia, se ha encargado de detener y rechazar todos los balones de los jugadores blanquiazules. La entrada de Gato al terreno de juego ha sido un revulsivo para el equipo de Galiana que ha hecho en el tramo final del encuentro lo que se le pedía en el inicio: ocasiones. A pesar de generar peligro, ningún balón ha entrado y tampoco ha hecho que el público se marchase satisfecho de El Collao ya que se sigue echando en falta ver fútbol. En el descuento, el delantero del Alcoyano, Mariano Sanz, tras sufrir una falta en lo que fue un penalti claro, ha sido expulsado con roja directa por reaccionar de la peor forma posible. El árbitro no ha señalado la falta cometida sobre Mariano y éste ha decidido tomarse la justicia por sí mismo y le ha dado varias patadas al contrincante que previamente le había hecho falta. Aunque el Deportivo ha reaccionado en el tramo final, ha sido insuficiente para sumar la ansiada victoria que tanto les hace falta.