POLÉMICA Reactivado el expediente para retirar los honores a Trillo Guanyar y Compromís firman la propuesta entre críticas al Gobierno del PSOE por su “oscurantismo y partidismo” en el proceso. lunes, 11 de septiembre de 2017 Guanyar y Compromís han firmado el expediente para que Federico Trillo deje de ser hijo adoptivo de Alcoy. Solo el Partido Popular ha dejado de apoyar la propuesta de retirada de honores al ex ministro de Defensa. Guanyar espera que el Gobierno aparque las críticas, sea diligente y no consienta que el proceso vuelva a caducar. Su portavoz, Estefanía Blanes, justifica el retraso en la firma en la falta de explicaciones del PSOE sobre los cambios introducidos en la ponencia que debe elevarse al pleno. “No queríamos firmar hasta aclarar la gestión opaca del Gobierno, que ha modificado un documento público con oscurantismo”, ha señalado Blanes. Tanto Guanyar como Compromís coinciden en lamentar la tibieza de los argumentos con los que el Gobierno sostiene la retirada del título a Trillo. Sabina Gregorio, de Compromís, cuestiona el interés partidista que el Gobierno socialista ha mostrado en este proceso. La firma del expediente por parte de los dos partidos reactiva un proceso que comenzó a principios de año. Es el segundo intento del Ayuntamiento, tras el fracaso de 2014, cuando los partidos progresistas no reunían la mayoría necesaria para dejar al ex ministro sin el título de hijo adoptivo de la ciudad.