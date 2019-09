The examples populate this alert with dummy content

DESAPARICIÓN Reanudan la búsqueda de una persona desaparecida en Cocentaina Un hombre de 75 años desaparecía el domingo por la mañana al salir al campo y no regresar - Salió vestido con un mono azul, botas y una camisa a cuadros lunes, 02 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En Cocentaina se ha retomado la búsqueda de un hombre de 75 años que el domingo por la mañana salió al campo a buscar 'bolets' y no regresó. Los familiares de la persona desaparecida, cuyo nombre es Antonio Rico, y que dieron la voz de alarma, buscan cualquier pista sobre el coche, un Nissan Almera Blanco, de unos veinte años de antigüedad, y que no ha sido localizado. Localizar el vehículo está siendo un factor clave en la búsqueda. Tras la denuncia de la desaparición a la Guardia Civil, se activó la búsqueda alrededor del mediodía de ayer, con numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad y voluntarios, a la que se sumaron medios áreos. El hombre llevaba posiblemente un mono azul, botas y una camisa a cuadros pues se había equipado para ir al campo de buena mañana. Su móvil está apagado. Sigue la búsqueda todavía sin suerte.