NUEVA OFERTA Reapertura del principal local comercial de Alzamora Más de 300 personas han acudido a la inauguración de la nueva tienda de la cadena de moda H&M - Se han empleado a 20 personas de las cuales 17 son nuevas contrataciones jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2019) La reapertura del principal espacio del Centro Comercial Alzamora ha despiertado una notable acogida de público. La nueva tienda ha dado trabajo a 20 personas. Un año después del cierre del supermercado que ocupaba la planta baja del Centro Comercial Alzamora, un nuevo local de moda de la cadena H&M ha generado una amplia respuesta de visitantes con una acogida muy positiva. La reapertura del local ha atraído a más de 300 personas que han agotado la cantidad de regalos que tenían previsto repartir para el primer día. La cadena H&M cuenta desde hoy en Alcoy con una tienda de 1.576 metros cuadrados, en la que ha empleado a 20 personas, de las cuales 17 son nuevas contrataciones. Los propios empleados han realizado un divertido flashmob para dar la bienvenida a sus clientes. Iratxe Fuente forma parte del departamento de comunicación de la cadena y ha explicado la satisfacción por la respuesta de la ciudad. Este espacio cuenta con colecciones de mujer, premamá, hombre, línea infantil, juvenil, lencería y accesorios.