The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Recepción a Montse Brotons y Ana Micó Cocentaina ha recibido a las deportistas locales por sus éxitos – La vila comtal ha firmado convenios con diferentes entidades deportivas miércoles, 09 de agosto de 2017 El Ayuntamiento de Cocentaina ha realizado una recepción a Montse Brotons y Ana Micó. Una vez finalizada la temporada deportiva, el consistorio ha reconocido los éxitos de ambas en sus respectivos deportes, el baloncesto y la gimnasia rítmica. En el caso de Montse Brotons, jugadora de baloncesto, el reconocimiento viene ligado, además de la buena temporada realizada, a su internacionalidad con la Selección Española de Baloncesto U-19 para el Mundial que ha acogido Italia. Brotons ha sumado así una internacionalidad más a las que ya constaban en su trayectoria deportiva. Ana Micó, gimnasta contestana que pertenece al Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi de Alcoy, también ha sido recibida por el Ayuntamiento de Cocentaina por la temporada realizada en la que logró el oro en la Fase Provincial del Campeonato Nacional, superando también el autonómico llegando así a disputar el Nacional Base en Guadalajara. El consistorio, siguiendo la línea de materia deportiva, ha firmado varios convenios de colaboración con diversos clubes para tratar de consolidar y formalizar la relación entre las entidades y también las actividades a realizar durante la temporada. Los clubes con los que el Ayuntamiento de Cocentaina ha firmado los convenios son: CD Contestano; Soca-Run; Moto-Club; Peña Madridista “El Comtat” y el Club Ciclista Contestano.