Deportes Recepción oficial a los medallistas de competiciones nacionales o europeas 41 deportistas locales reciben el diploma de agradecimiento de manos del alcalde de Alcoy por su compromiso, esfuerzo y por los resultados obtenido durante esta temporada martes, 30 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp ficheros asociados FICHERO Los deportistas que fueron homenajeados El salón de plenos Ayuntamiento de Alcoy cambió de protagonistas para acoger este lunes 29 de julio a 39 de los 41 deportistas que han conseguido alguna medalla en campeonatos nacionales o europeos durante la temporada 2018-2019. El alcalde, Antonio Francés, acompañado del concejal de Deportes Miguel Juan Reig y de miembros de la Corporación recibieron a los deportistas en el salón de plenos y se les hizo entrega de un diploma de agradecimiento. Francés, aprovechó el acto para destacar su esfuerzo y compromiso. Además de exaltar el importante papel que tienen al ser un ejemplo para todos.