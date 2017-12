The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Rechazo unánime a las críticas por el presunto carácter racista de los pajes de la Cabalgata La Comisión de Cultura del Senado pospone a enero la petición de que la Cabalgata de Alcoy sea Patrimonio de la Humanidad miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (13/12/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2017) Todos los partidos rechazan las críticas que atribuyen un carácter racista a la figura del paje de la Cabalgata de Reyes. El círculo de Podemos en Alcoy, en un extenso comunicado, ha criticado a su diputada por Alicante, Rita Bosaho, por no documentarse antes de afirmar en redes sociales que la figura del paje es racismo institucional. El partido de Pablo Iglesias avanza, como defensa de la tradición, que va a dar su apoyo en el Senado, a través de la alcoyana Vicenta Jiménez, para que la Cabalgata sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Una moción -surgida del Partido Popular- que la Cámara Alta aplaza a enero. En la Tertulia de Radio Alcoy pueden escuchar las diferentes posturas de los partidos en Alcoy: todos coinciden en refutar el calificativo de "racista" en este evento primordial del Nadal Alcoià.