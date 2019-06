The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Recital del CGR Alcoy en Mallorca Daniela Picó y María García consiguieron subir al podio, Lucía López, cuajó también una buena actuación martes, 25 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Este fin de semana el CGRA participo en el campeonato de España Individual y de Autonomías de nivel absoluto en Palma de Mallorca. Tras la complicada clasificación en la fase autonómica donde únicamente 4 gimnastas de cada categoría acceden a la fase nacional el Club Gimnástica Rítmica Alcoy consigue clasificar a sus tres gimnastas. Daniela Pico en categoría alevín, María García en categoría infantil y Lucia López en junior. Para Lucia López era su debut en este nivel tras proclamarse subcampeona de España en el nacional base en noviembre en Murcia. Algunas de las pequeñas impresiones en los 4 ejercicios que realizo (mazas, cuerda, cinta y pelota) le alejo de las primeras posiciones logrando una meritoria 22 posición en la clasificación general de las 50 participantes junior en su primer año de absoluto. Además por Autonomías este año las junior de la Comunitat Valenciana quedaron en quinta posición. Daniela Pico en categoría alevín consiguió unos excelentes resultados al proclamarse subcampeona de España en la clasificación general y campeona de España alevín por autonomías. Estos resultados le llevaron a clasificarse para las finales del domingo donde añadió dos nuevas medallas de las dos posibles aro y pelota. Quedando campeona de España en aro y segunda en pelota. Por su parte, Maria García en categoría infantil realizó una competición casi impecable en su primer año de infantil, que le llevo a proclamarse tercera de España en la clasificación general y subcampeona de España infantil por Autonomías. Con estos resultados se clasificó para las 3 finales de sus tres ejercicios (pelota, mazas, cuerda). El domingo María se comió la moqueta y consiguió medalla en las tres finales. Plata en mazas y Pelota y bronce en cuerda. Informa CGRA.