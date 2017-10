The examples populate this alert with dummy content

CAMPAÑA Recogida de material para atender a los animales afectados por el fuego La plataforma por el derecho y bienestar animal busca ahora la solidaridad de la ciudadanía con los afectados por los incendios de Galicia, Asturias y Portugal jueves, 19 de octubre de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/10/2017) La Plataforma por el derecho y bienestar animal, que se puso en marcha en Alcoy para proteger a las mascotas tras los casos de envenenamiento y ataques a perros y gatos, busca ahora la solidaridad de la ciudadanía con los afectados por los incendios de Galicia, Asturias y Portugal. La plataforma se ha sumado a la campaña de recogida de material que desarrollan otras localidades para enviarlo a las zonas arrasadas por el incendio y con el que poder atender a las víctimas. Sonia Calderón integrante de la plataforma ha agradecido en Hoy por Hoy Alcoy toda donación que pueda ayudar en el tratamiento de animales afectados. "Material sanitario, para curar heridas o quemaduras, también pienso para animales o mantas". Los puntos de recogida son el Mercat de Sant Roc, la Asociación de Vecinos Santa Rosa-La Mistera, el estanco de la calle San Francisco y el despacho municipal de Guanyar Alcoi. La campaña se dará por finalizada el viernes por la tarde.