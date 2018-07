The examples populate this alert with dummy content

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reconocimiento académico al proyecto de dinamización de los barrios El programa de dinamización sociocomunitaria Anima't ha sido galardonado por su innovación educativa en las II Jornadas Innovación Colaborativa de la Universidad Miguel Hernández sábado, 14 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El programa de dinamización sociocomunitaria Anima't, impulsado por de la concejalía de Participación Ciudadana, ha sido galardonado por su innovación educativa en las II Jornadas Innovación Colaborativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Después de haber sido escogido como uno de los tres mejores ejemplos de buenas prácticas de entre los proyectos presentados, Anima’t ha recibido una financiación adicional de 500 €. El congreso tuvo lugar los días 28 y 29 de junio en el edificio Arenales del Campus de Elche UMH. La elección dependió del Comité de Innovación mixto bajo criterios de excelencia en la innovación, sostenibilidad, transferencia, interdisciplinariedad y rigor de la investigación educativa vinculada al proyecto. Recordamos que Anima’t es una iniciativa nacida de la colaboración entre los alumnos de primero de TASOCT (Técnicos de animación sociocultural) del CIP FP Batoi y de las Asociaciones Vecinales alcoyanas de la mano del Ayuntamiento de Alcoi, y del departamento de Participación Ciudadana. A lo largo de los meses de marzo, abril y mayo, los vecinos de El Centro, El Sargento, Font Roja (Camí), Santa Rosa-La Mistera y Els Clots han podido disfrutar de una variada programación, coordinada por la profesora Silvia Rico y llevada a cabo por los propios alumnos de TASOCT. La regidora de Participación, María Baca, asegura que este premio "es el justo reconocimiento a la pasión e ilusión evidenciada por los alumnos, que con su tarea han conseguido dinamizar los barrios de la ciudad". También destaca la regidora "la inversión en capital humano que supone ‘Anima’t’ y sobre todo el carácter voluntario y desinteresado de las asociaciones que participan en el programa".