Reconocimiento a la calidad del hospital de Alcoy La Sociedad Española de Cardiología otorga su sello de excelencia en la asistencia a pacientes con insuficiencia cardiaca miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha concedido al hospital Virgen de los Lirios su sello de excelencia en la asistencia a pacientes con insuficiencia cardiaca. El hospital ha superado la auditoría previa a esta acreditación, que también han obtenido otros 23 hospitales. En toda España 38 centros hospitalarios cuentan con este sello de calidad. Manuel Anguita, presidente de la SEC, explica que “se han establecido tres tipos de unidades de insuficiencia cardiaca, comunitaria, especializada y avanzada, en función de sus características y del tipo de hospital del que dependen”. Así, continúa, “según el tipo de unidad del que se trate, se requieren unos criterios específicos u otros para optar a la certificación”. El proyecto de acreditación consta de tres fases: revisión de la documentación presentada por la unidad; auditoría, con visita a las instalaciones y entrevistas con los miembros de la unidad; y emisión de un informe final. En caso de que la valoración de ese informe sea favorable, se emite el certificado de acreditación, que reconoce a dicha unidad el cumplimiento de los estándares establecidos. El programa SEC-Excelente se enmarca dentro del proyecto SEC-Calidad puesto en marcha en 2015. Su objetivo es reducir la mortalidad y aumentar la calidad de vida de los pacientes con cardiopatía, siempre haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles. “El proyecto SEC-CALIDAD responde a la necesidad de desarrollar estándares y guías de actuación que garanticen la calidad de los procesos asistenciales, reduciendo la variabilidad en la práctica clínica y aumentando la seguridad de los procedimientos”, indica el ex presidente de la SEC, Andrés Íñiguez.