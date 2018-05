The examples populate this alert with dummy content

LA VENTANA Reconocimiento a un proyecto educativo contra el bullying Una mini serie sobre el acoso escolar, desarrollada por alumnos del colegio Santa Ana, opta a los Premios Nacionales de Innovación Educativa martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El proyecto desarrollado el curso pasado por alumnos de 6º de Primaria del colegio Santa Ana opta a los Premios Nacionales de Innovación Educativa en la categoría de lucha contra el acoso escolar. Tres de las alumnas que lo han desarrollado, Olga Serrano, Abril Matarredona y Aitana Ochando, en la actualidad alumnas de primero de ESO, lo explican junto al profesor y Coordinador de Innovación Pedagógica del centro, Gonzalo Olcina Padilla. El proyecto ha consistido en la elaboración de una mini serie, grabada y promocionada en redes sociales. Lleva por título Perdida en el colegio y es una de las 7 finalistas entre los más de 650 proyectos presentados por 500 colegios de España. La entrega de premios está prevista este viernes en Madrid.