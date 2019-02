The examples populate this alert with dummy content

UPV Récord de participación en el VII Concurso de Robótica Organizado por el Grup de Robótica i Mecatrònica ha sido el preámbulo del Desafío Internacional First Lego League que se celebra este sábado sábado, 02 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/01/2019) El Campus de Alcoy de la UPV ha acogido este viernes 1 de febrero la VII edición del Concurso de Robótica, organizado el Grup de Robòtica i Mecatrònica de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (GROMEP) en el pabellón de deportes del Edificio Georgina Blanes, dentro de la programación de la Semana de la Ciencia. En la modalidad Lucha libre el primer clasificado ha sido el IES Las Fuentes de Villena. En los premios de la modalidad Sigue líneas Libre, el primer clasificado es el IES María Blasco de San Vicente del Raspeig, En los premios de la modalidad Sigue líneas LEGO, el primer clasificado ha sido IES Las Fuentes de Villena. En los premios de la modalidad Lucha LEGO el primer clasificado ha sido el IES Las Fuentes de Villena y en los Premios Laberinto, prueba realizada por primera vez en este concurso, el primer clasificado ha sido el IES Maria Blasco de San Vicente del Raspeig. El objetivo del concurso es fomentar la robótica estimulando el aprendizaje en contenidos científicos tales como las matemáticas, física, informática y mecánica. En la VII edición participan 382 estudiantes divididos en 138 equipos de 18 centors educativos de Alcoy, Algemesí, Alicante, Benidorm, Beniganim, Benissa, Crevillent, Denia, Elda, Oliva, Sant Vicent del Raspeig, Valencia, Villanueva de Castellón y Villena. En esta edición se ha conseguido record histórico de participación. El concurso va dirigido a alumnos pertenecientes a centros escolares de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación Profesional, entidades educativas y cualquier aficionado a la robótica. Ha consistido en 5 modalidades: Lucha Libre, Lucha LEGO, Laberinto, Siguelineas LEGO y Siguelineas LIBRE. Han participado alumnos pertenecientes a centros escolares de Educación Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos de Formación Profesional (ya sea público, privado o concertado) u otras entidades relacionadas con el mundo de la educación. Las pruebas siguen este sábado en el Campus de Alcoy de la UPV con el Torneo Clasificatorio First Lego League de la Comunidad Valenciana. Acuden más de 190 alumnos y alumnas organizados en 22 equipos. De estos 22 equipos, 2 pasaran al torneo a nivel nacional que tendrá lugar en Tenerife el 23 y 24 de marzo de este 2019. La edad de los participantes oscila entre 10 y 16 años. Además, también hay un equipo que participa en la modalidad First Lego League Junior, donde las edades de los participantes van de 6 a 9 años.