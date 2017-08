The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Recta final para legalizar Castalla Internacional El Ayuntamiento de Castalla aprueba el proyecto para construir la depuradora exigida por la Generalitat para que la urbanización cumpla la declaración de impacto ambiental sábado, 26 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/08/2017) El Ayuntamiento de Castalla ha encauzado después de más de una década la legalización de la urbanización Castalla Internacional. Va a construir la estación depuradora que dé servicio a los más de 600 vecinos de la urbanización. Es una infraestructura requerida por la Generalitat para ajustarse a la declaración de impacto ambiental, que fue aprobada cuando las viviendas estaban ya construidas y habitadas. El proyecto para la finalización de los trabajos en Castalla Internacional II se encuentra en proceso de exposición pública. Las obras, que se paralizaron en 2011 cuando la empresa promotora, Marsavi, entró en quiebra, contemplan la construcción de una estación depuradora que preste servicio a la fase uno y dos de la urbanización, que dará servicio a unos 600 vecinos. Los trabajos los asume el Ayuntamiento con el aval de 853.000 euros incautados a la empresa, como subraya el alcalde, Antonio Bernabeu, de Ciudadanos. El Gobierno local calcula que la construcción de la depuradora se prolongará durante un año. El proyecto incluye el asfaltado de dos calles de la fase dos de Castalla Internacional.