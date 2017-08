The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Recta final para liquidar el plan eólico de El Comtat El Ivace concluye el borrador de la resolución de las 40.000 alegaciones que anula el proyecto y califica a la comarca como zona no apta para instalar molinos de viento miércoles, 16 de agosto de 2017 La liquidación del plan eólico de El Comtat ha entrado en su recta final. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha finalizado la propuesta de resolución para finiquitar un proyecto que preveía instalar 50 aerogeneradores en la comarca. El Ivace ha redactado el borrador de la resolución que deniega el permiso concedido para la zona 14, la más retrasada en toda la Comunidad Valenciana, y declara la comarca como zona no apta para la instalación de molinos de viento. Este borrador está en manos de la Dirección General de Energía para que apruebe la resolución definitiva. Este documento, según ha explicado a RADIO ALCOY la directora general del Ivace, Julia Company, dará respuesta a las 40.000 alegaciones contra el proyecto que presentaron los vecinos de la comarca. La resolución pondrá fin a 14 años de lucha que inició la Coordinadora d’Estudis Eòlics de El Comtat para frenar un proyecto que, según sus alegaciones, incumplía la normativa ambiental y representaba un fuerte impacto para buena parte de la población rural de la comarca.