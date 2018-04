The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Recta final en las obras de la rotonda de El Collao El Gobierno de Alcoy garantiza la apertura al tráfico antes de las fiestas de Moros y Cristianos miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las obras en la Rotonda del Collao se encuentran ya en su fase final. La contratista, Vilor, ha iniciado el asfaltado de la zona, el paso previo a pintar y señalizar la rotonda. El Gobierno de Alcoy, del PSOE, prevé la apertura al tráfico antes de fiestas de Moros y Cristianos. Aparte de mejorar la entrada a Alcoy desde Banyeres, la rotonda también facilitará el acceso al campo de El Collao. El proyecto ha costado 409.718 euros. El concejal de Obras, Jordi Martínez, ha destacado la importancia de la actuación: «Hablamos de dar solución a un tramo de la ciudad pendiente desde hace décadas y de una obra de un importe considerable”. El edil ha subrayado que el proyecto se ha ajustado a los plazos previstos y ha agradecido la colaboración de los vecinos. “Sabemos que todas las obras son molestas, sobre todo, para los vecinos que las sufren continuadamente y agradecemos su colaboración pero dignificar esta parte del barrio de Santa Rosa era una deuda pendiente de la ciudad”, ha dicho. La nueva rotonda reordenará el tránsito tanto de la calle Oliver, Camino Viejo de Batoi, Mestre José Ribera Montes y carretera de Banyeres, ampliando el espacio peatonal y dignificando el acceso al campo de El Collao, así como dando más seguridad a los vecinos que circulan tanto a pie como en vehículo. La nueva rotonda también prevé la captación de lluvias pluviales desde Batoy.