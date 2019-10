The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Recta final de la reparación del desprendimiento de la ladera del Riquer El Ayuntamiento autoriza reabrir las sedes de las filaes de la calle Bisbe Orberá afectadas por el derrumbe del talud para el Mig Any lunes, 14 de octubre de 2019

Las obras de reparación de la ladera del río Riquer, en Alcoy, entran en la recta final y el Ayuntamiento autoriza a las filaes afectadas como Abencerrajes y Llana utilizar sus locales para Mig Any. Los operarios, en estos momentos, están reconstruyendo la terraza que une a las sedes de las formaciones moras y cristianas de la calle Bisbe Orberà después de que ya esté estabilizada toda la parte superior del talud mediante muros y malla anclada al terreno, según informan fuentes municipales. Son los últimos trabajos de la segunda fase de este proyecto que estaba centrado en el restablecimiento de esta ladera después de que a finales de 2016 se desprendiese a causa de las intensas lluvias. Lorena Zamorano, edil de Urbanismo, significa que este es un proyecto "que nació con dificultades jurídicas y técnicas y con un coste económico elevado. Estas obras supondrán un coste de más de medio millón de euros que, gracias a la gestión que se ha realizado por parte del gobierno, la ciudad de Alcoy deberá aportar la mitad porque el resto se ha conseguido a través de una subvención del Ministerio de Política Territorial". A los trabajos de estabilización del talud del Riquer, a unos metros del puente de María Cristina, hay que sumar la actuación -que ocupó la primera fase del proyecto- de realce de las cimentaciones del edificio situado en la calle Bisbe Orberà donde está la filà Llana y la aplicación de un plan para contrloar posibles movimientos de la vertiente, tanto superficiales como internos, que pudieran causar alguna inestabilidad a ésta. El Ayuntamiento, por último, informa que está previsto que a finales de este mes concluyan las obras de la terraza.