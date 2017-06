The examples populate this alert with dummy content

ROBO Recuperada la reliquia de San Hipólito sustraída en Cocentaina La Guardia Civil ha identificado a un individuo, que accedió a la iglesia de El Salvador por el tejado y robó los objetos de culto, un radiador y 350 euros en efectivo miércoles, 21 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/06/2017) La Guardia Civil ha recuperado un relicario dorado, un plato de cáliz con orfebrería, una tapa de cáliz con cruz, un rosario de plata, y la reliquia de San Hipólito, que habían sido sustraídos en la parroquia El Salvador de Cocentaina. El robo se produjo en la madrugada del 16 al 17 de junio en el interior de la Iglesia de El Salvador de Cocentaina. Los agentes han identificado a un individuo, que accedió a la iglesia por el tejado y robó los objetos de culto, un radiador y 350 euros en efectivo. Las investigaciones comenzaron en una vivienda deshabitada situada en las proximidades de la iglesia. Durante la inspección ocular, los agentes observaron que había indicios de que se podría haber producido una entrada a la casa a través del balcón del segundo piso. Una vez que contaron con la autorización del titular para entrar, descubrieron que sobre un sofá de esa segunda planta estaban los objetos religiosos robados. Al parecer, el autor del robo, había escalado hasta allí para esconder su botín. El presunto autor de los hechos fue sorprendido en Alcoy, por la Policía Local, cuando acababa de cometer otro delito. Entre lo incautado se halló el pie del cáliz de la parroquia El Salvador. El pie del cáliz que descubrieron entre las pertenencias del detenido, era una pieza completa, pero que posiblemente se fracturara en el curso del delito. La parte superior, la copa del cáliz, la encontró un ciudadano alcoyano. Con esta pieza, se completa el conjunto de orfebrería religiosa robado. Todo el material encontrado se ha devuelto a la parroquia de El Salvador.