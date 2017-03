The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 3 - 1 HOSPITALET Reencuentro con la victoria El Deportivo Alcoyano ha ganado 3-1 al Hospitalet en El Collao con doblete de Jorge Hernández y tanto del delantero David Torres – Mariano Sanz sufre una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales izquierdos y está pendiente de que le realicen pruebas médicas domingo, 19 de marzo de 2017 El Club Deportivo Alcoyano se ha reencontrado con la victoria tras un empate y una derrota en las dos últimas jornadas. Los de Toni Seligrat han ganado en El Collao al Hospitalet por 3-1 con dos goles de Jorge Hernández, aunque tuvo en sus botas el hat-trick, y gol en el 89 del delantero David Torres. Después de las victorias del Barça B y del Valencia-Mestalla, los blanquiazules estaban obligados a ganar para mantener la estela del líder, y aunque pudiese parecer fácil, ya que el rival está en puestos de descenso, los jugadores sabían que no iba a ser así. El Hospitalet fue el primer equipo en derribar al Alcoyano esta temporada ganándoles por 2-1 el pasado mes de octubre. Los de Seligrat prepararon el partido predispuestos a encontrarse un rival con el defensa como arma principal. Poco tardaron los locales en adelantarse en el marcador con gol de Jorge Hernández tras un doble recorte en el minuto 13 del encuentro. Cinco minutos después estuvo a punto de llegar el segundo tanto blanquiazul pero no fue así. Aunque el Hospitalet lograba hacer daño en sus contras Fran Miranda, a pase de Jony Ñiguez, le puso el balón a Jorge Hernández dentro del área que tan sólo tuvo que empujarla para poner el segundo del partido y también el segundo de su cuenta particular en el minuto 27. En el minuto 40 el Hospitalet recortó distancias con el gol de Higon en una contra perfilando con pierna derecha en el palo largo. Con el 2-1 se llegó al descanso aunque el empate estuvo cerca de llegar tras un fallo de Marc Martínez que no aprovechó el Hospitalet. En la reanudación llegaron dos fuera de juego consecutivos por parte del Alcoyano. El Hospitalet cambió un poco el sistema pero ejerció buena presión en el centro del campo. Dos oportunidades consecutivas llegaron para el Deportivo pero ninguna subió al marcador hasta que en el 89 David Torres anotó el tercer gol blanquiazul y último del partido poniendo el 3-1 final. Los tres puntos se quedaron en El Collao y los de Seligrat continúan a dos puntos del líder, el Barça B. LESIÓN Cuando el Alcoyano dio a conocer las alienaciones, el delantero Mariano Sanz no se encontraba en la convocatoria y es que el de Benidorm sufre una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales izquierdos y está pendiente de que le realicen las pruebas médicas pertinentes.