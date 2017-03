The examples populate this alert with dummy content

DÍA DEL ARBOL Reforestación popular en Serelles Alcoy celebra el día del árbol con el plantado de 300 ejemplares y visita guiada por la zona afectada por el incendio de 2012 sábado, 11 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/03/2017) Alcoy se suma a la conmemoración del Día del árbol, de este domingo 12 de marzo, con una actividad organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad de Elche. La Font de Serelles, zona afectada por el incendio forestal de la sierra Mariola del verano de 2012, será el escenario principal de las actividades. Allí hay prevista una repoblación de 300 ejemplares este domingo. En la cita tomarán parte profesores de la Universidad de Elche responsables del informe encargado por el Ayuntamiento para la recuperación de la zona. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy que los expertos aportarán detalles sobre los estudios relizados y las distintas fases llevadas a cabo para conseguir la recuperación, primero con el reparto de paja por la zona. "Los profesores harán ver sobre el terreno la evolución de los distintos tratamientos aplicados". La excursión hacia Serelles partirá a las 9 de la mañana desde la estación de Renfe.