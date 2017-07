The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Reforzamos el gran trabajo de los colegios contra el bullying” El concejal de Educación, Alberto Belda, detalla los objetivos con los que nace la Comisión contra el acoso escolar miércoles, 05 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/07/2017) Ampliar los canales de detección de casos y ofrecer nuevos recursos a los centros educativos. Son los dos grandes objetivos de la recién creada Comisión contra el acoso escolar. El concejal de Educación, Alberto Belda, ha detallado en RADIO ALCOY los fines de un órgano que cuenta con profesionales de distintos ámbitos, como Servicios Sociales o Sanidad, que pueden detectar posibles casos de bullying al margen de los colegios, que ya cuentan con sus propios planes preventivos. El Ayuntamiento ha pedido a los colegios que evalúen sus necesidades para diseñar un plan formativo a partir de septiembre que complete las actuales medidas de prevención y erradicación del acoso en las aulas.