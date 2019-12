The examples populate this alert with dummy content

NAVIDAD Regresa la Magia Radio Alcoy prepara el lanzamiento de su tercera guía de Navidad en un programa en directo desde Alzamora miércoles, 04 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/12/2019) Radio Alcoy prepara el lanzamiento de la tercera edición de Magia la Guía de Navidad. La publicación comenzará a repartirse entre el público asistente al programa que emitirá Radio Alcoy por OM y FM, de siete a ocho de la tarde, este jueves 5 de diciembre desde el centro comercial Alzamora. El programa contará con la presencia de colaboradores de la publicación y la música en directo de la mano de Jazz Club El Mussol. Tal y como avanzó esta emisora la portada de Magia 2019 es obra del diseñador Ignacio Doménech. Cuenta con colaboraciones escritas de María Albero, Paco Aznar, Jordi Botella, Noelia Fernández, Ana María García, Carlos Gran, Javier Llopis, Llucia Martín, Enrique Moltó, Jordi Peidro, Miquel Peidro, Jordi Ortiz e Isabel-Clara Simó. Está ilustrada por imágenes de Lucio Abad, Gonzalo Beleguer, Rafa Cerdá, Fototeca Municipal de Alcoy, Paco Grau, Policía Local de Alcoy, Toni Miranda, PST Fotografía, Somosmonos y Xavi Terol. Tras su presentación, comenzará la difusión de manera gratuita en los 6.000 ejemplares de Magia 2019 en los establecimientos colaboradores y en la Tourist Info. También podrán seguirse la publicación en la versión on line, a través de la web de Radio Alcoy.