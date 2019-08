The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Rehabilitado el Pou del Nouer en la Font Roja Se han utilizado métodos tradicionales como la técnica de la piedra seca o de una burrita para subir los materiales miércoles, 07 de agosto de 2019 AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) El parque natural de la Font Roja ha recuperado el pozo del agua del Nouer. Se trata de una construcción tradicional que estaba en muy mal estado y que ha sido rehabilitada utilizando sistemas también tradicionales. El presidente del consejo rector de la Font Roja, Jordi Tormo, destaca esta iniciativa con la utlización de la técnica de la piedra seca y de una burrita para subir el material como se hacía años atrás. En los últimos años había ido empeorando su estructura hasta implicar incluso un riesgo de accidente por caída pues está cerca de una senda y tiene un metro de diámetro y siete de profundidad.