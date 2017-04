The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Reinventarse para salir del pozo Viatex analiza las claves de su reconversión para superar la crisis del textil de principios de siglo miércoles, 12 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/04/2017) A principios del nuevo siglo, la particular crisis del textil amenazaba con llevarse por delante a Viatex, una empresa familiar y tradicional que, como tantas, sufría las turbulencias del sector. El futuro era entonces muy negro para un negocio de larga trayectoria. 15 años después, la empresa, de la que ha surgido Casa Grim, es un ejemplo de cómo el textil puede reinventarse para salir del pozo. Hace diez años los responsables de la empresa apostaron por un cambio y sin abandonar la producción habitual se especializaron en fabricar cortinas técnicas. Gabriel Romá, director comercial de Casa Grim, explica las claves del proceso de transformación de la empresa y analiza la situación actual del textil en una nueva sesión de Productología.