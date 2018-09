The examples populate this alert with dummy content

AMB BICI PER LA VÍA VERDA Reivindicando la vía verde El próximo 30 de septiembre se celebra una nueva edición de “amb bici per la vía verda” desde Alcoy a Villalonga jueves, 13 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/09/2018) La vía verde que va desde Alcoy a Villalonga será protagonista en una nueva edición de “Amb Bici per la via verda”. Pasará por Cocentaina , Muro, Gaianes, Beniarres y L´Orcha. Está pensada para toda la familia y es una prueba que ya está más que consolidada como explica el concejal de deportes de Cocentaina Saúl Botella. “No solo la gente sale con la bicicleta en verano, durante el año también la usan y la vía verde es uno de los lugares que más quieren descubrir. Esta marcha ya está consolidada y es gracias a la voluntad de los ayuntamientos. Es una marcha reivindicativa por lo nuestro que animamos a todo a que vengan a pasar con la familia una jornada lúdica y deportiva por nuestra vía verde que tanto apreciamos”, destacó el edil. El precio de la inscripción será de 4 euros y como novedad se podrá hacer la inscripción on line. El precio incluye el almuerzo en Beniarrés, seguro de accidente y trasnporte de vuelta.