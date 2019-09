The examples populate this alert with dummy content

ALCOIÀ-COMTAT Relativa calma en la comarca La gota fría, en las últimas horas, ha descendido su intensidad y no ha provocado incidentes de notoriedad - La alerta roja ha obligado por segunda jornada a suspender las clases viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La gota fría ha bajado su intensidad en L'Alcoià y El Comtat y en estas primeras horas del viernes se vive con relativa calma. La lluvia no ha provocado incidentes destacables en la comarca donde quedaron suspendidas ayer, a lo largo de la tarde y ante el nivel de preemergencia 1, por segunda jornada consecutiva. El temporal ha causado daños en caminos rurales y sigue interrumpida la circulación del tren Alcoi-Xàtiva, un serivico que según informa desde Renfe, tampoco se está realizando en autobús por el estado de las carreteras. Esta DANA de septiembre también ha dejado una cara positiva en el interior de la provincia. Así en Alcoy se ha podido ver de nuevo el chorro del Salt o bellas estampas en el Barranquet de Soler y ha aumentado la capacidad del embalse de Beniarrés así como el caudal del Serpis y el nivel de los acuíferos.