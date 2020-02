The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES Reme Egea cuenta las claves para el liderazgo de equipos Reme Egea con las ‘Claves para aumentar el liderazgo de equipos’ llena la sala de conferencias del Centro de Deportes martes, 25 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp En la sala de conferencias del Centro de Deportes tuvo lugar la segunda de las ponencias enmarcadas dentro del plan formativo impulsado por la Concejalía de deportes Formadors Alcoi 20.20 La diplomada en Magisterio de Educación Física y licenciada en Psicología, Reme Egea, dirigió su charla a 40 técnicos/entrenadores de nuestra ciudad que disfrutaron de una dinámica formativa diferente, basada en situaciones experimentales a través de las cuales se extrajeron conclusiones varias. Una tarde de formación para formadores muy productiva y que resultó muy interesante a todas las persones asistentes según expresaron. La próxima cita con la formación será el 9 de marzo con una ponencia a cargo del fisioterapeuta alcoyano Jordi Reig que nos hablará de lesiones y primeras evaluaciones y actuaciones sobre estas. La conferencia, nuevamente a las 19.15 h en el Centre d’Esports. Recordar finalmente que estas formaciones son gratuitas, que están dirigidas a técnicos/entrenadores de nuestra ciudad y que únicamente hay que confirmar asistencia.