ALFÉREZ MORO Reminiscencia andalusí La filà Domingo Miques culmina las Entradas con un séquito marcado por tres ballets sábado, 25 de abril de 2015 La filà Domingo Miques ha recreado al-Ándalus en el boato que ha precedido al alférez, Javier Ferrándiz Albors. Tres ballets han constituido el eje central de un séquito en el que no han faltado pebeteros, alfombras y camellos. El alférez, vestido con un traje de color crudo, se ha presentado en Alcoy con la Unió Musical, que ha atacado con fuerza las notas de Afable, la marcha dedicada al alférez.