ALCOYANO - CELTA DE VIGO B Remontada, por el escudo, la entidad y vuestro honor El Alcoyano necesita darle la vuelta a la eliminatoria y conseguir remontar el 1-0 del partido de ida. El choque será el domingo a las 18.00 horas en El Collao, lo podrán seguir como siempre en Radio Alcoy, 1485 om, App Ser o en esta misma web viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/05/2019) No sólo valer ganar, además hay que hacerlo remontando el 1-0 del partido de ida. Así afronta el Alcoyano el último partido de la temporada ante el filial del Celta de Vigo. Los de Barrera son conscientes que el resultado se puede remontar, los de Albés saben que pueden jugar con la ansiedad del rival y mantener la categoría a costa de un Alcoyano que si no saca su mejor versión se verá abocado al descenso. Los jugadores no quieren que se repita la imagen de desolación que dejó el final del partido ante el Conquense y que les obligó a jugar esta promoción por la permanencia. Las caras de sus familiares y amigos más cercanos reflejaron el dolor de la derrota, este domingo quieren dar una alegría a su gente y a su afición que no les ha fallado y que el domingo llenará El Collao para animar al equipo hasta el final y después dictar sentencia. Mario Barrera tiene a todos los hombres disponibles, la única duda es la de Fomeyem que tiene una sobrecarga y será duda hasta el domingo, el resto de la plantilla está disponible para “el partido de los partidos”, como así lo califican algunos jugadores. La principal duda para la afición, no para el entrenador, será como afronta un partido en el que tiene que ganar de más de un gol, o se lanza desde el principio al ataque o guarda su oportunidad. En cualquier caso no hay espacio para experimentos y el momento es ahora. El compromiso de los jugadores es total, así lo ha reflejado el entrenador en sus declaraciones y afirma que , “nunca los he visto tan motivados, están convencidos de que casarán esto adelante” , declaró. El colegiado del encuentro será el salmantino Alfonso Vicente Moral, árbitro con mucha experiencia en Segunda B. El choque será el domingo a las 18.00 horas en El Collao, lo podrán seguir como siempre en Radio Alcoy, 1485 om, App Ser o en esta misma web desde las 17.30 horas en una programación especial Además ha sido considerado como uno de los partidos de la jornada en Segunda B y desde las 19.00 Radio Alcoy entrará en conexiones con Carrusel Deportivo Nacional.