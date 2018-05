The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM Renato Castanheira el primer fichaje El delantero Renato Castanheira es el primer fichaje de la próxima temporada en el Patín Alcodiam Salesianos viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Presidente del Patín Alcodiam Salesiano, Andrés Hernández, ha anunciado el primer fichaje del P.A.S. Alcoi para la temporada 2018-2019. Se trata de Renato Castanheira de 24 años (Oporto 23-3-1994), hermano de Tomás Castanheira, jugador que estuvo vinculado al Patín Alcodiam en la temporada 2016-2017.

Delantero, formado en las categorías base del Club Infante de Sagres de Oporto; en 2009 todavía como juvenil fichó por el F.C. Porto donde permaneció hasta 2013. En la temporada 2014/2015, marcó 36 goles, llevando al Infante de Sagres a la máxima categoría portuguesa.

Viene de disputar las dos últimas temporadas en la liga A1 italiana con el Correggio Hockey A.S.D.