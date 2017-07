The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Renfe dilata el final de las obras del tren Alcoi-Xátiva Los trabajos se prolongan hasta el 14 de agosto, una semana después de lo previsto inicialmente miércoles, 26 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/07/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2017) Renfe prolonga una semana más las obras de mejora del tren Alcoi-Xàtiva. Los trabajos continuarán hasta el 14 de agosto. La finalización de las obras estaba prevista para el 6 de agosto, sin embargo, una fuente de Renfe ha informado de que, de momento, hasta el lunes 14 de agosto no finalizarán los trabajos de mejora. La nueva fecha supone el retraso de una semana de la fecha prevista inicial. Desde el 12 de junio, fecha en la que comenzaron las obras, el transporte de viajeros entre Alcoy y Xàtiva se realiza por autobús. Los trabajos están destinados a la eliminación de 11 limitaciones temporales de velocidad situadas en la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (63,7 km). Además, las obras permitirán aumentar la seguridad y fiabilidad y también reducir el tiempo de los viajes.