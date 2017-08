The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Renfe justifica el retraso en las obras del tren por el riesgo de incendio Durante 7 días con alerta 3 se paralizaron trabajos de soldaduras y refuerzo de estructuras metálicas de puentes, como medida preventiva jueves, 03 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (03/08/2017) El retraso de las obras del tren Alcoy-Xàtiva está motivado por el riesgo de incendio para la zona que supone continuar con los trabajos en días de alerta por temperaturas altas. Amalia Payá, concejal de PP en Alcoy, ha confirmado en La Tertulia de Radio Alcoy que los trabajos de soldaduras y refuerzo de las estructuras metálicas de puentes quedaron paralizadas durante 7 días por el riesgo de incendios. "Concretamente, se ha producido una situación de alerta de riesgo de incendios forestales de nivel 3 los días 15, 16, 17, 27, 28, 29 y 30 de junio, lo que ha desaconsejado la ejecución de determinados trabajos, que se han pospuesto". En referencia al comunicado de Renfe y Adif (responsanbles de la obra), señala Payá que, "el elevado riesgo de incendio en la zona ha hecho que los técnicos de Adif pospongan la realización de determinado tipo de trabajos, como soldaduras y refuerzo de estructuras metálicas de puentes, como medida preventiva". La edil asegura que "Adif tiene previsto finalizar las obras de mejora que se desarrollan en la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi el próximo lunes 14 de agosto, lo que permitirá reabrirla al tráfico ferroviario en esa fecha". Las obras comenzaron el 12 de junio. El presupuesto final ha ascendido a los 5,5 millones de euros para reparar puntos de la línea que mejoren la seguridad y velocidad. Mientas duren los trabajos ADIF y RENFE han organizado servicio de bus alternativo por carretera entre Xàtiva y Alcoi, con las paradas intermedias habituales, durante el desarrollo de los trabajos. Los viajeros de los trenes de Media Distancia, entre las estaciones de Xàtiva y Alcoi, realizarán transbordos por carretera. Saldrán dos autobuses por cada tren del siguiente modo: auttobús 1 con parada únicamente en las estaciones de Xàtiva, Albaida, Ontinyent y Alcoi y viceversa y autobús 2 con paradas en todas las estaciones.