TREN Renfe reanuda la línea Alcoi-Xàtiva después de dos meses de obras Quince pasajeros han cogido el tren desde Alcoy este sábado, en la primera salida fijada para las nueve menos cuarto de la mañana sábado, 12 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (12/08/2017) Este sábado, 12 de agosto, ha vuelto a circular el tren Alcoi-Xàtiva después de dos meses de trabajos. El primer tren desde Alcoy ha salido a las 8.45 de la mañana y en él se han subido una quincena de personas. Desde Xàtiva, el primer convoy ha salido a las 13.35 horas. La nueva fecha de reapertura de la línea ha supuesto un adelanto de cinco días respecto a la dada tras el retraso por la paralización de las obras por riesgo de incendio. La comarca recupera el transporte ferroviario que, hasta ahora, ha sido sustituido por un servicio especial de autobús. Los trabajos, que arrancaron el 12 de junio, han consistido en la supresión de 11 limitaciones temporales de velocidad con una inversión de 5,5 millones de euros. Las reformas se han centrado en el tratamiento de seis trincheras, la adecuación de un terraplén, la renovación de cuatro tramos de vía en curva y la mejora de cinco puentes metálicos. Renfe mantiene los mismos horarios, a la espera de posibles cambios, según ha informado una fuente de la compañía.