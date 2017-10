The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Renfe recorta en 8 minutos el viaje entre Alcoy y Xàtiva tras la reforma Los trabajos han costado 5,5 millones de euros y han consistido en el tratamiento de trincheras, adecuación de un terraplén, renovación de 4 tramos de vía en curva y mejora de 5 puentes metálicos martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (17/10/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (17/10/2017) Las obras que Renfe ha desarrollado para mejorar la línea Alcoy-Xàtiva han acortado el tiempo de viaje entre ambas localidades en 8 minutos. Los trabajos han costado 5,5 millones de euros y se han desarrollado a lo largo del mes de julio y hasta el 12 de agosto. Los trabajos han consistido en el tratamiento de 6 trincheras, adecuación de un terraplén, renovación de 4 tramos de vía en curva y mejora de 5 puentes metálicos. Renfe ha adaptado esta semana los horarios de los cuatro viajes diarios a las nuevas prestaciones de la línea férrea con los que ha logrado acortar el tiempo de viaje en 8 minutos.