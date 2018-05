The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Renfe restablece el tren tras dos horas de paro por un atropello La Guardia Civil investiga el accidente en el que un hombre ha fallecido a las 9.30 horas entre Agullent y Ontinyent - El difícil acceso a la zona del siniestro ha impedido trasladar a los 12 viajeros del tren en autobús miércoles, 23 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información Un atropello obliga a cortar el tren Alcoy-Xàtiva Un atropello mortal ha obligado a cortar este miércoles durante dos horas el servicio del tren Alcoy-Xàtiva. El tren ha arrollado a una hombre que, por causas que investiga la Guardia Civil, ha invadido la vía. El hombre ha fallecido en el acto y, según las primeras hipótesis de los investigadores, se ha arrojado a la vía. El siniestrose ha producido a las 9.30 horas entre Agullent y Ontinyent, según informa una fuente de Renfe. El servicio se ha restablecido sobre las 11.20 de la mañana, cuando la operadora ha recibido la autorización de la Guardia Civil. Aunque Renfe ha intentado ofrecer un servicio alternativo por carretera, el difícil acceso a la zona del accidente ha hecho inviable el trasbordo a un autobús. Los 12 viajeros que ocupaban el tren se han visto obligados a cubrir el trayecto en tren, pero con un retraso de dos horas.