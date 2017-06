The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Renuncia de la cúpula de Podemos en Alcoy El secretario general, Alfrredo Albero, y otros cinco dirigentes del Consejo Ciudadano dimiten por no compartir las nuevas directrices del partido de Pablo Iglesias sábado, 17 de junio de 2017 El secretario general de Podemos en Alcoy, Alfredo Albero y otros cinco dirigentes del Consejo Ciudadano han dimitido esta semana por no compartir las nuevas directrices del partido de Pablo Iglesias. Todos siguen en el partido pero se apartan de la dirección porque no comulgan con la deriva de la formación. Lamentan que tras el último congreso Podemos haya cambiado la unidad de los de abajo que con carácter transversal heredó del 15M por la unidad de la izquierda. Albero y sus más estrechos colaboradores dejan paso a otras personas que compartan las nuevas directrices de Podemos.