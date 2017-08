The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1-1 HÉRCULES Reparto de puntos El derbi provincial entre el CD Alcoyano y el Hércules CF se ha saldado con empate 1-1 - El defensa Navarro puso las tablas en el marcador en el minuto 83 domingo, 27 de agosto de 2017 El CD Alcoyano logró salvar un punto en el derbi provincial ante el Hércules CF en El Collao tras ir perdiendo 0-1 desde el minuto 16 de la primera parte. Antonio Navarro, en una jugada protagonizada por él y por el otro lateral, Carlos Barreda, marcó el 1-1 en el minuto 83. Los de Toni Aparicio, en el estreno de la equipación blanquiazul, no realizaron el mejor partido y el punto rascado vino en un error de la defensa herculana. A pesar de ello, el inicio de las dos partes estuvo marcado por llegadas del Alcoyano con ocasiones de peligro en ambas mitades, en la primera a cargo de Álvaro. El Hércules, encabezado por Juli, se adelantó en el minuto 17, con gol de Navarrete, precisamente con asistencia del futbolista alcoyano que milita en las filas herculanas esta temporada tras su marcha del Córdoba. Juli se retiró lesionado en la segunda parte tras una falta que cometió el defensa del Alcoyano, Pau Bosch sobre él. Su salida mermó considerablemente el juego del Hércules, cuya mala defensa, hizo posible el empate en el marcador por parte del Deportivo. Omgba, recién llegado al Alcoyano desde el Hércules, debutó en el derbi provincial en su salida al terreno de juego en la segunda mitad por parte de Ribelles. Los otros dos cambios realizados por Toni Aparicio, cambiando las dos bandas, es decir, entraron al césped Gato y López Silva por Álvaro y Jose García, aportaron intensidad al partido viviendo los últimos diez minutos con un grandísimo ambiente provocado por algunas llegadas del equipo blanquiazul a la portería de Falcón y por la innegable dedicación de las gradas de El Collao a su equipo. El CD Alcoyano no mostró su mejor versión pero finalmente pudo rascar un punto, sumando cuatro de seis posibles en la dos primeras jornadas ligueras y esperando el próximo encuentro que también será en el fortín blanquiazul, el domingo 3 de septiembre ante el Cornellá a las 19.30 horas.