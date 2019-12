The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Rescatan a un perro atrapado en un balcón Los bomberos extraen al can que, por causas que se desconocen, se había quedado en la parte externa de la estructura de metal martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han rescatado esta tarde a un perro que se había quedado atrapado en un balcón de la calle Maestro Espí en Alcoy. El can estaba en la zona más exterior de la estructura, que se reserva para la colocación de macetas, y los bomberos han utilizado el camión escala para acceder hasta el animal, según informan fuentes de los bomberos. El perro ha sido trasladado al albergue municipal, de acuerdo a la información facilitada.