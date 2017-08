The examples populate this alert with dummy content

ACCIDENTE Rescate en helicóptero en el Montcabrer Un hombre ha tenido que ser auxiliado por los bomberos del parque de Sant Vicent del Raspeig por una caída cuando se encontraba cerca del refugio sábado, 12 de agosto de 2017 Un helicóptero de rescate del parque de Bomberos de Sant Vicent del Rapeig ha tenido que asistir este mediodía a un varón, de 39 años, tras sufrir una caída cuando se encontraba en el Montcabrer, en la zona entre el refugio y el santuario. Según informan fuentes del mismo parque de Bomberos, el afectado ha sido trasladado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy por una posible rotura de brazo.