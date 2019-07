The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Rescate en helicóptero de un ciclista Tras ser inmovilizado por una rotura de tobillo fue trasladado al Hospital Virgen de los Lirios miércoles, 17 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Rescate en helicóptero de ciclista. Fue en torno a las 8 de la tarde en Els Canalons. Se había roto un tobillo y tras ser inmovilizado por los bomberos fue trasladado al Hospital Virgen de los Lirios para ser atendido.