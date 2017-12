The examples populate this alert with dummy content

SAGUNTINO 1-0 ALCOYANO Resignación blanquiazul El CD Alcoyano paga caro las ganas de victoria y el coraje del Atlético Saguntino trayéndose una derrota a Alcoy por 1-0 – Marín ha anotado el gol de la victoria en el descuento tras el lanzamiento de un saque de esquina sábado, 09 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El terreno de juego no daba para fútbol, no daba para trenzar jugadas. Los detalles y las jugadas aisladas iban a definir el encuentro. Así ha sido. El CD Alcoyano ha caído derrotado en Sagunto ante el Atlético Saguntino por 1-0 tras el gol de Marín en el minuto 93. El futbolista del conjunto valenciano ha aprovechado para adelantarse a la defensa blanquiazul tras la salida de un córner. Las ganas de victoria del equipo local y el coraje han llevado al Atlético Saguntino a sumar tres puntos. Por su parte, el CD Alcoyano, aunque no ha realizado un mal partido, dentro de las posibilidades que ha ofrecido el encuentro tanto por un equipo como por el otro, ha demostrado que se conformaba con el empate. Lo ha demostrado en varias ocasiones, tanto en la pérdida de tiempo de Koke que se ha saldado con una cartulina amarilla como con la acción de David Torres de marcharse a la otra punta del césped en su cambio, en el que ha entrado Lino en su lugar. Y es que, Galiana, en lugar de tratar de poner toda la carne en el asador con dos delanteros, a falta de pocos minutos para el final, ha decidido que un solo atacante se echase la responsabilidad a la espalda. En esa situación se ha visto David Torres, durante todo el encuentro ya que ha tenido que luchar y disputar los balones en solitario, ya que no ha contado con ayudas en la zona de ataque. Ya en el descuento, el Atlético Saguntino ha tirado de raza y ha anotado el único gol del partido en el minuto 93. Tras el final que ha sido pitado seguidamente al tanto del conjunto local, se ha visto a José Galiana visiblemente afectado. La próxima jornada y última de la primera vuelta enfrentará al CD Alcoyano y el Ontinyent CF en El Collao. El derbi comarcal se disputará el domingo 17 de diciembre a las 11.45 horas. El fútbol volverá después de Reyes, el 7 de enero de 2018.