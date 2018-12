The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-0 EJEA Respuesta tardía El Alcoyano hace los cambios tarde y su reacción llega a deshora y sigue sin brindarle un buen partido, y mucho menos una victoria a la afición domingo, 09 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp En la vuelta a El Collao tras dos semanas jugando fuera y sin conocer la victoria blanquiazul se esperaba a un CD Alcoyano que saliese a por el partido desde el primer minuto. Sin embargo, los de Vicente Mir, con Mario Fuentes en el banquillo por la sanción de Mir tras la expulsión de la pasada semana en Olot, han saltado al terreno de juego un tanto ‘dormidos’ y la SD Ejea ha aprovechado esa situación para crear varias ocasiones de peligro y poner en serios aprietos a Miguel Bañuz que ha sido el encargado, de nuevo, de salvar a su equipo más de una vez, incluido en un saque de puerta errado y salvado por él mismo. Tras los primeros 20 minutos el equipo blanquiazul ha empezado a despertar, a pesar de ello, Loscos, portero del Ejea, no ha tenido que intervenir en apenas ocasiones. La jugada destacada de la primera parte la ha firmado Omgba. Ha sido por la banda derecha y que ha conseguido rascar un córner, aunque finalmente ha quedado en nada. Los errores no forzados del Alcoyano han vuelto a estar presentes en el encuentro, uno de ellos una pérdida en la línea de tres cuartos que ha detenido Bañuz abajo. En el último minuto de la primera mitad Rubio se ha resbalado en el mejor instante, justo cuando iba a encarar al portero en un mano a mano. El árbitro, siguiendo la línea que estaba llevando se ha desentendido de la situación y ha pitado el final de los primeros 45 minutos. La actuación del colegiado catalán, Ávalos Martos, ha sido reclamada en más de una ocasión por parte de los 1.416 espectadores que han estado en El Collao. El inicio de la segunda mitad ha sido mejor para el Alcoyano y ha empezado con un remate de Antonio Navarro a pase de De Lerma que por poco no ha sido el primer tanto del encuentro. Aunque con mejor juego, los blanquiazules no han puesto en apuros al Ejea hasta la entrada de Bryan Reyna por Vicente a falta de alrededor de media hora para el final del encuentro, y es que en el primer minuto en el que ha estado en el césped ha disparado a portería. Era lo que hacía falta, un jugador que lo intentase y que buscase de todas las formas adelantarse en el marcador para tratar de sumar tres puntos, muy necesarios para el conjunto de Alcoy. Junto a Lino y a Nieto, la entrada de Bryan han sido los tres cambios del Deportivo ante el Ejea, y se han echado el partido a la espalda y han sido los protagonistas de una jugada clarísima de gol del Alcoyano en el minuto 82 con un lío en el área pequeña que ha dado pie a una segunda jugada con un remate de chilena de Antonio Navarro que ha obligado a un paradón de Loscos. Por parte del Ejea, el conjunto aragonés ha realizado una mala segunda parte a pesar de la entrada de Julio De Dios, en su retorno a El Collao después de marcharse del CD Alcoyano. Con cuatro de añadido, el resultado no se ha movido y se ha llegado al final con el 0-0 en el marcador y con la suma de un punto que no responde a las auténticas necesidades del Alcoyano. CD Alcoyano Once titular: Bañuz, Córcoles, Navarro, Tomás Ruso, Primi, Omgba, De Lerma, Vicente Pérez, A. Rubio, Óscar Díaz y Rubio. Banquillo: Ortega, Fomeyem, Nieto, Anaba, Bryan Reyna, Lino y Nebil. SD Ejea Once titular: Loscos, Andriu, Mingotes, Lacruz, Catalá, Moustapha, Valero, Diego S., Lafita, Lucho y De Mesa. Banquillo: Santos, Maxi, Rami, Laguarta, De Dios, Otin y Raúl. La próxima jornada se disputará el domingo 16 de diciembre a las 17 horas, ante el CE Sabadell, mientras que el último partido del año en El Collao se jugará el sábado 22 ante el CF Peralada.