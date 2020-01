The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Restablecido el bus urbano y los accesos a polígonos en Alcoy La DGT cierra la A7 en Ibi y en Muro y advierte de las complicaciones en las carreteras comarcales -Alcoy anuncia que retomará las clases el martes lunes, 20 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy mantiene la alerta naranja por agua y viento, aunque y poco a poco va retomando la actividad tras la nevada de madrugada. El Ayuntamiento de Alcoy, informa de la apertura de la circulación hacia Cocentaina, aunque el resto de salidas siguen cortadas. El autobús urbano ha retomado la actividad a las nueve de la mañana y también han sido abiertos los accesos en todos los polígonos industriales.

También se ha retomado el bus comarcal. El dispositivo especial está trabajando para recuperar la normalidad y ha realizado un acopio de sal de 16 toneladas para utilizar en caso de que sea necesario. Las máquinas quitanieves han comenzado a trabajar en las urbanizaciones y los parques de la ciudad están cerrados. El Ayuntamiento recomienda que en caso de circular con vehículo se extremen las precauciones y que ante cualquier incidencia se contacte con la Policía Local 96 553 71 45. Las clases están suspendidas en Alcoy, Ibi, Castalla, Onil, Muro de Alcoy, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Alfafara, Gaianes y Agres. Alcoy ha anunciado que las clases se retomarán en la localidad el martes. A las diez de esta mañana la A7 permanecía cerrada a la altura de Muro y de Ibi. Y la circulación es complicada en numerosas carreteras comarcales la CV 785 en Penáguila, la CV794 entre Bocairent y Alcoy, CV802 en Ibi y la CV795 de Onil a Banyeres. El puerto de La Carrasqueta también se ha cerrado al tráfico, según informa la DGT en su página web. El Palacio de Justicia de Alcoy y el de Ibi han clausurado su actividad y derivan los casos urgentes al juzgado de primera instancia de Alicante de guardia.