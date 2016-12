The examples populate this alert with dummy content

EXCAVACIONES Restos de muralla y un aljibe en El Castellar Las primeras excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Germán Pérez Botí, han descubierto una parte de muralla del sudeste y un aljibe de tres metros y medio viernes, 15 de julio de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/07/2016) Las primeras excavaciones en El Castellar sacan a la luz un tramo de muralla y un aljibe. Los sondeos arqueológicos en El Castellar han llegado a su fin en el primer año de trabajo en la zona desde los años setenta. Las excavaciones arqueológicas, impulsadas por el Museo Arqueológico de Alcoy y desarrolladas por quince estudiantes y arqueólogos de la Universidad de Alicante, han concluido con el hallazgo de un tramo de muralla y un nuevo aljibe en el que fuera el castillo islámico por antonomasia del distrito de Alquy. Dos elementos situados en la ladera sureste y en el acceso norte, respectivamente. Así lo avanza el arqueólogo Germán Pérez Botí, director de los trabajos que, por otra parte, ratifican el periodo de ocupación del yacimiento medieval. "Hemos encontrado la muralla sudeste, que tendrá una longitud aproximada de 150 metros, y también un aljibe, en la parte alta, de tres metros y medio de profundidad. En la parte baja aparecen niveles de finales del SX hasta el Siglo Primero, lo que corrobora lo que queríamos, y el aljibe, que seguramente fuera de época almohade." A partir de las próximas semanas, los trabajos continuarán con la limpieza y restauración de los materiales encontrados en el Museo Arqueológico, mayoritariamente fragmentos de cerámica.