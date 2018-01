The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO-LLAGOSTERA Resurrección o más de lo mismo El Alcoyano pretende cambiar el rumbo en la segunda vuelta - El partido será el domingo a las 17 horas, lo podrán seguir en directo en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web sábado, 06 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Resurrección o más de lo mismo. Eso es lo que sabremos el domingo a eso de las siete de la tarde cuando el partido entre Alcoyano y Llagostera termine. Los de Galiana han trabajado muy bien estos días para tratar de cambiar la mala dinámica con la que terminaron el 2017. Cinco partidos sin marcar, por lo que son cinco sin ganar, es el bagaje final del año. Galas, Mariano, Pau y Omgba son bajas, mientras que recupera a Alarcón, Mario, Torres y los demás que terminaron el año tocados. Así pues,Mario y Ruso, serán la pareja de centrales. Koke seguirá en la portería. Y en el centro del campo, Ribelles está acompañado por algún jugador, Lado, tiene posibilidades. El partido es el primero de la segunda vuelta y se jugará en El Collao a las 17 horas, desde las 16.45 lo podrán seguir en directo en el 1485 de Om, App Ser o en esta misma web.