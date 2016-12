The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN Retaguardia guerrera Cueros y metales se combinan en la creación de Juan Climent viernes, 22 de abril de 2016 La escuadra especial del capitán cristiano ha dejado para la historia festera una de las imágenes más impresionantes de la Entrada Cristiana de 2016. Su presencia ha cerrado el boato del capitán mozárabe. El diseñador Juan Climent ha aprovechado la base histórica de la filà para componer un traje en el que ha destacado el casco, así como la combinación entre cueros y metales. De aspecto guerrero, la escuadra ha desfilado acompañada de los sones de Als Cristians, de José María Valls Satorres, arreglada especialmente para su interpretación a cargo de la Societat Musical Nova d’Alcoi, dirigida por Joan Domènech.